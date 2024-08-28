Литва передала Украине новый пакет военной помощи

Литва передала новый пакет помощи для украинских военных.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении Минобороны Литвы.

Согласно сообщениям, речь идет о передаче погрузчиков, систем противодействия беспилотникам и раскладных кроватей. Помощь прибыла в Украину 28 августа.

Как отметили в литовском Минобороны, в ответ на запросы Украины в этом году Литва уже доставила 155-мм боеприпасы, бронетранспортеры М577, бронетранспортеры М113, системы противодействия беспилотникам, зимнее снаряжение и комплекты теплой одежды, боеприпасы к противотанковому гранатомету "Карл Густав", системы дистанционного подрыва RISE-1, генераторы, детали в разобранном виде легкого штурмовика Л-39ЗА "Альбатрос", погрузчики, прицепы, раскладушки и другое вспомогательное оборудование.

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С начала войны Литва предоставила Украине военную помощь на сумму более 647 млн евро. Общая поддержка Украины со стороны Литвы является долгосрочной и превысила 1 млрд евро.

Ранее премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните анонсировала новый пакет военной помощи с комплексами ПВО и другим оборудованием, который должен поступить в Украину до начала сентября.

Кроме того, в августе под Киевом состоялись повторные испытания боевых беспилотников литовского производства в прифронтовых условиях.

Эти испытания были организованы для того, чтобы Украина могла выбрать продукцию, которая лучше всего соответствует потребностям украинских военных.