Науседа в Киеве пообещал совместно с Украиной "победить монстра"

Президент Литвы Гитанас Науседа во время визита в Киев в четверг пообещал совместно с Украиной победить в войне "монстра".

Об этом он сказал на пресс-конференции с Владимиром Зеленским, сообщает "Европейская правда".

Науседа подчеркнул, что Литва видит борьбу Украины против агрессора как свою собственную борьбу.

"Украина никогда не останется одна. Вместе мы сильнее. Вместе мы победим монстра, управляемого империалистическими амбициями", – сказал литовский президент.

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Мужество украинского народа в борьбе, добавил он, объединило весь демократический мир.

"Литва была с Украиной с начала войны и будет с ней до победы. Это не только воля политиков, а литовского народа, который искренне стремится к победе Украины, который щедро жертвует, который открыл свои дома и сердца для украинцев", – отметил Науседа.

Поддержка Украины со стороны Литвы на сегодня составляет почти 1,5 млрд евро, 647 млн евро из этой помощи предназначены на военные цели, добавил он.

Напомним, в среду 11 сентября Украина и Литва подписали меморандум о сотрудничестве в оборонной сфере.

Науседа накануне также выступил на саммите Крымской платформы, где призвал не привыкать к системным нарушениям Россией прав человека в оккупированном Крыму.