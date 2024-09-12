Сенаторы-республиканцы расстроены из-за выступления Трампа на дебатах

Сенаторы от Республиканской партии в частных разговорах выражают разочарование выступлением экс-президента Дональда Трампа на дебатах с Камалой Харрис, в частности тем, что он часто отвлекался от темы.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в публикации The Hill.

Опрошенные изданием сенаторы-республиканцы опасаются, что тирады Трампа могут повлиять на избирателей, которые еще не определились, за кого отдать голос на президентских выборах.

Они также отмежевались от заявлений экс-президента о непризнании поражения на выборах 2020 года и утверждений о том, что в городе Спрингфилд штата Огайо мигранты из Гаити "едят котов и собак".

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Один из сенаторов на условиях анонимности рассказал The Hill, что Камала Харрис "была хорошо подготовлена", а Трамп во время дебатов отвлекался "на другие вещи".

Сенаторы от Республиканской партии также разочарованы тем, что Трамп не смог давить на Харрис острыми вопросами о ее политической позиции и деятельности на посту вице-президента.

"Я считаю, что вчера мы упустили много возможностей. Просто задайте вопрос: чувствуете ли вы себя лучше относительно границы, чем четыре года назад? Или вам легче оплачивать счета, чем четыре года назад? Вот о чем должна идти речь", – говорит The Hill сенатор от Северной Каролины Том Тиллис.

Некоторые собеседники The Hill, например сенатор от Оклахомы Джеймс Лэнкфорд, критиковали работу модераторов ABC News, но также признали, что Трамп часто велся на провокации Харрис и выглядел неуверенно.

После дебатов 10 сентября большинство зрителей заявили, что вице-президент Камала Харрис выступила лучше республиканского оппонента Дональда Трампа.

Трамп на дебатах также уклонился от ответа на вопрос, хочет ли он победы Украины в войне.

Больше о том, что говорили кандидаты, читайте в материале "ЕвроПравды".