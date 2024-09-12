Сенатори-республіканці засмучені через виступ Трампа на дебатах

Сенатори від Республіканської партії в приватних розмовах висловлюють розчарування виступом експрезидента Дональда Трампа на дебатах із Камалою Гарріс, зокрема тим, що він часто відволікався від теми.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться в публікації The Hill.

Опитані виданням сенатори-республіканці побоюються, що тиради Трампа можуть вплинути на виборців, які ще не визначились, за кого віддати голос на президентських виборах.

Вони також відмежувались від заяв експрезидента про невизнання поразки на виборах 2020 року та тверджень про те, що в місті Спрінгфілд штату Огайо мігранти з Гаїті "ідять котів і собак".

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Один із сенаторів на умовах анонімності розповів The Hill, що Камала Гарріс "була добре підготовлена", а Трамп під час дебатів відволікався "на інші речі".

Сенатори від Республіканської партії також розчаровані тим, що Трамп не зміг тиснути на Гарріс гострими запитаннями про її політичну позицію та діяльність на посаді віцепрезидентки.

"Я вважаю, що вчора ми втратили багато можливостей. Просто поставте питання: чи відчуваєте ви себе краще щодо кордону, ніж чотири роки тому? чи вам легше сплачувати рахунки, ніж чотири роки тому? Ось про що має йтись", – каже The Hill сенатор від Північної Кароліни Том Тілліс.

Деякі співрозмовники The Hill, наприклад сенатор від Оклахоми Джеймс Ленкфорд, критикували роботу модераторів ABC News, але також визнали, що Трамп часто вівся на провокації Гарріс і мав невпевнений вигляд.

Після дебатів 10 вересня більшість глядачів заявили, що віцепрезидентка Камала Гарріс виступила краще за республіканського опонента Дональда Трампа.

Трамп на дебатах також ухилився від відповіді на питання, чи хоче він перемоги України у війні.

Більше про те, що говорили кандидати, читайте в матеріалі "ЄвроПравди".