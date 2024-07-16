Санду остается лидером рейтингов для первого тура президентских выборов

Больше всего опрошенных жителей Молдовы планируют голосовать на президентских выборах этой осенью за действующего президента Майю Санду – показатель ее поддержки почти вдвое выше, чем у пророссийского лидера социалистов Игоря Додона.

Как сообщает "Европейская правда", такими оказались результаты исследования общественного мнения от Международного республиканского института (IRI).

Респондентов спросили, за какого кандидата они собираются голосовать на президентских выборах осенью 2024 года.

34% ответили, что будут голосовать за Майю Санду, 18% – за лидера Партии социалистов Игоря Додона. Другие кандидаты имеют 5% или меньше, в том числе лидер популистской и поддерживаемой РФ политсилы Илан Шор.

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Не определились с ответом 16% и не пошли бы на голосование 4% опрошенных.

В Кишиневе отрыв между Санду и Додоном еще больше – за них планируют голосовать 39% и 10% соответственно, а за Шора среди жителей столицы голосовали бы только 1%.

Опрос по возможным раскладам во втором туре не проводили.

Напомним, другой опрос, сбор данных для которого проводили в феврале, показал, что большинство жителей Молдовы не хотели бы выбирать Санду на второй срок, и что во втором туре Санду проиграла бы Додону.

В опросе задали вопрос также о парламентских выборах.

Если бы голосование проводилось в ближайшие выходные, 33% голосовали бы за партию Санду "Действие и солидарность", за "Партию социалистов" – 15%, за партию "Шанс", связанную с беглым олигархом Иланом Шором, – 9%. Не пошли бы голосовать 8% опрошенных, а не определились с ответом 14%.

Напомним, одновременно с президентскими выборами в Молдове планируют референдум об отношении граждан к вступлению в ЕС. Опросы на эту тему свидетельствовали, что мнения в обществе о необходимости такого референдума на тот момент делились почти пополам.