Польша назвала условие открытия КПП на границе с Беларусью

Польша ставит открытие пограничных переходов с Беларусью в зависимость от освобождения польскоязычного журналиста Анджея Почобута.

Об этом глава МИД Польши Радослав Сикорский сказал в интервью порталу "Зеркало", сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Радослав Сикорский, отвечая на вопрос о возможности открытия пограничных переходов (сейчас действует один – в Тересполе), напомнил, что решение о закрытии пункта "Бобруйск" было принято предыдущим польским правительством в ответ на политический судебный процесс и осуждение Анджея Почобута.

В то же время, он заверил, что "дата открытия зависит от продолжительности заключения Анджея Почобута".

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Министр отметил, что польские власти неизменно отделяют простых белорусов от власти в Минске, о чем свидетельствует, в частности, тот факт, что граждане Беларуси, в отличие от граждан России, могут въезжать в Польшу на своих частных автомобилях (ограничение является следствием санкций ЕС).

Глава МИД также напомнил, что в то время, когда в Беларуси не было политзаключенных, Польша реализовала шаги для запуска малого пограничного движения, но именно Минск оказался к этому не готовым.

Напомним, польское правительство подверглось критике после участия в обмене пленными с Россией, поскольку польскоязычный журналист, арестованный в Беларуси, так и не был освобожден.

Журналист Анджей Почобут, арестованный в Беларуси в 2021 году и осужденный в 2023 году, не был освобожден. Зато в рамках обмена Польша освободила Павла Рубцова, который выдавал себя в Европе за испанского журналиста под именем Пабло Гонсалеса, находившегося в польской тюрьме с февраля 2022 года по подозрению в шпионаже в пользу России.

В минувший четверг в Турции состоялся обмен 24 заключенными с участием шести западных государств, в частности США и Германии, и России.

Переговоры между Западом и Россией, которые привели к большому обмену, продолжались более двух лет.

Детали читайте в статье: Заложники за шпионов: почему исторический обмен между РФ и Западом будет иметь последствия и для Украины.