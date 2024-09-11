Канадская сеть, через которую профинансировали ленту о "хороших оккупантах", не будет показывать ее

Канадская медиаорганизация TVO (TV Ontario), через которую предоставили средства на производство скандальной ленты российского режиссера "Русские на войне", решила в дальнейшем не показывать ее.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении руководства TVO.

10 сентября от имени Совета директоров сети опубликовали заявление о том, что они выслушали отзывы и аргументы по фильму от украинско-канадского сообщества.

"Совет директоров TVO решил уважать отзывы, которые мы получили, и TVO больше не будет поддерживать или транслировать ленту Russians at War. TVO проведет анализ процесса того, как началось финансирование этого проекта", – говорится в заявлении.

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TVO является агентством при министерстве образования канадской провинции Онтарио и функционирует как неприбыльная организация социальной направленности.

Фильм российского режиссера получил финансирование от Canada Media Fund через TVO, в фонде подтвердили, что на производство ленты предоставили 340 тысяч долларов. Сам фонд не причастен к отбору проектов, на которые предоставляются средства. После скандала в фонде заявили, что очень серьезно относятся к общественной реакции и разбираются в ситуации.

Напомним, генконсульство Украины в Торонто выразило протест против намерений показать "Россиян на войне" на тамошнем международном кинофестивале.

Вице-премьер Канады украинского происхождения Христя Фриланд также выразила обеспокоенность тем, что ленту хотят показать на канадском фестивале.

Фильм "Русские на войне" уже показали 5 сентября на Международном Венецианском кинофестивале. Режиссер заявила, что провела семь месяцев с российским батальоном, воюющим в Украине, и для нее было шоком увидеть, что это "совершенно обычные ребята с семьями, с чувством юмора".

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис выразил возмущение тем, что Венецианский кинофестиваль показал эту ленту.