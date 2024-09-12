Кинофестиваль в Торонто несмотря на критику не отменяет показ ленты о "хороших оккупантах"

Международный кинофестиваль в Торонто сообщил, что не отменяет показ ленты российского режиссера "Русские на войне", несмотря на шквал критики.

Как сообщает "Европейская правда", такое заявление опубликовал оргкомитет фестиваля.

В нем отметили, что TIFF "признает и уважает высказанные предостережения и дискуссию вокруг канадского документального фильма „Русские на войне". Премьера фильма в Северной Америке состоится позже на этой неделе, как и анонсировали".

Оргкомитет защищает свою позицию тем, что этот фильм профинансировали средствами канадских государственных учреждений, а Россия и ее правительственные структуры никак не привлекались к его созданию.

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"По нашему мнению, эту ленту никоим образом нельзя считать российской пропагандой. Мы понимаем высказанные предостережения, но считаем, как и Венецианский кинофестиваль и другие международные фестивали, запланировавшие ее показ, что этот канадский документальный фильм заслуживает быть представленным", – говорится в заявлении.

Организаторы объясняют, что хотят, как культурное учреждение, обеспечить право художников свободно реализовывать свои замыслы.

"Мы понимаем и глубоко разделяем страдания украинского народа в результате противоправного российского вторжения. Работая с произведениями искусства в это политизированное время, мы руководствуемся демократическими ценностями свободы взглядов, выражения взглядов и мирных собраний, которые защищены Канадской хартией прав и свобод", – заявил фестиваль.

Напомним, фильм "Русские на войне" уже показали 5 сентября на Международном Венецианском кинофестивале. Режиссер заявила, что провела семь месяцев с российским батальоном, воюющим в Украине, и для нее было шоком увидеть, что это "совершенно обычные ребята с семьями, с чувством юмора".

Украинско-канадская община и генконсульство Украины в Торонто выразили протест против намерений показать "Русских на войне" на канадском фестивале.

Вице-премьер Канады украинского происхождения Христя Фриланд также выразила обеспокоенность.

После огласки канадская медиаорганизация TVO (TV Ontario), через которую предоставили средства на производство ленты, решила в дальнейшем не показывать ее.