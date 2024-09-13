Премьер Британии ответил на страшилки Путина о втягивании НАТО в войну

Глава правительства Британии Кир Стармер ответил на запугивания российского лидера Владимира Путина о том, что любое использование британских ракет дальнего радиуса действия по российской территории приведет к войне НАТО с его страной.

Об этом Стармер сказал журналистам по пути в США, его слова приводит The Guardian, сообщает "Европейская правда".

Стармер заявил, что Владимир Путин начал войну в Украине и может закончить ее в любой момент. Премьер-министр Великобритании общался с журналистами по пути в Вашингтон на встречу с президентом США Джо Байденом, где, как ожидается, они обсудят вопрос ограничений дальнобойных ударов по РФ.

"Россия начала этот конфликт. Россия незаконно вторглась в Украину. Россия может немедленно прекратить этот конфликт. Украина имеет право на самооборону", – сказал Стармер, отвечая на угрозы российского лидера.

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Он добавил, что Британия предоставила "подготовку и возможности", чтобы помочь Украине отразить российское вторжение, и сказал, что он посещает президента США отчасти потому, что "очевидно, что существуют дальнейшие дискуссии о природе этих возможностей".

Премьер-министр Британии отметил, что не будет комментировать удары Storm Shadow непосредственно, но добавил, что хочет убедиться, что "все решения, которые мы принимаем, находятся в стратегическом контексте".

"В ближайшие несколько недель и месяцев возможны действительно важные события, как в Украине, так и на Ближнем Востоке, и поэтому необходимо принять ряд тактических решений", – отметил Стармер.

Днем ранее издание The Guardian сообщило, что США и Британия договорились вместе с другими союзниками разрешить Украине поражать военные цели на территории России ракетами Storm Shadow, что является давним требованием Киева.

В четверг Путин заявил, что любой шаг Запада, который позволит Киеву использовать такое дальнобойное оружие против целей на территории России, будет означать, что НАТО находится в состоянии войны с РФ, что является резкой эскалацией его риторики о войне.

По данным издания Politico, Белый дом финализирует работу над планом ослабления ограничений на использование Украиной оружия, предоставленного США, для нанесения ударов по российской территории.