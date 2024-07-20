Трамп после разговора с Зеленским снова сказал, что хочет посадить Украину и РФ за стол переговоров

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп после разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским снова повторил, что хочет "принести мир", посадив Украину и Россию за стол переговоров.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Трамп написал в своей соцсети TruthSocial вскоре после разговора.

Дональд Трамп назвал разговор "очень хорошим" и упомянул, что Зеленский поздравлял его с номинацией и осудил покушение на него.

"Ценю, что президент Зеленский сконтактировал со мной, поскольку как, как следующий президент Соединенных Штатов, принесу в мир мир и закончу войну, которая унесла столько жизней и разрушила судьбы стольких невинных семей. Обе стороны смогут встретиться и договориться о соглашении, которое прекратит боевые действия и проложит путь к процветанию", – заявил Трамп.

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Владимир Зеленский сообщил, что в разговоре отметил важность двухпартийной и двухпалатной американской поддержки для Украины, и что они с Трампом договорились во время личной встречи обсудить, "какие именно шаги могут сделать мир честным и действительно длительным". Он не упомянул, когда такая встреча может состояться.

Накануне в пятницу Зеленский заявил, что взаимодействие с Дональдом Трампом в случае его переизбрания на пост президента США будет "тяжелой работой".

В то же время Трамп на съезде республиканцев в Милуоки снова пообещал завершить захватническую войну РФ против Украины.