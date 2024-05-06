Шольц в Литве посетил военных немецкой бригады, которая будет сдерживать РФ

Канцлер Германии Олаф Шольц в понедельник прибыл с визитом в Литву, где посетил немецких военных, которые войдут в будущую немецкую бригаду.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

В начале апреля в Литву прибыл начальный состав немецкой бригады, которая будет дислоцироваться в Балтийской стране. Более 20 солдат поселились в Вильнюсе, они отвечают за планирование передислокации бригады в Литву и координацию требований к военной инфраструктуре.

Канцлер Германии Олаф Шольц в понедельник посетил этих и других немецких солдат, дислоцированных в стране. Во время визита Шольц сказал, что обязательства Берлина по Литве являются частью изменения политики безопасности Германии.

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"Германия признает свою ответственность за безопасность в НАТО, поэтому мы разворачиваем всю бригаду здесь, в Литве, и это убедительный вклад Германии в сдерживание какой-либо угрозы на территории НАТО", – сказал немецкий канцлер.

ФОТО: BNS

Президент Литвы Гитанас Науседа отметил, что напряженная геополитическая ситуация в регионе требует более быстрого развертывания немецкой бригады в Литве.

"Я доволен прогрессом развертывания бригады, но наша стратегическая среда безопасности требует еще большего темпа. У нас нет роскоши терять ни минуты", – сказал лидер Литвы во время выступления перед журналистами в понедельник.

Канцлер Германии посещает Литву во время масштабных учений с участием немецкого Бундесвера Grand Quadriga 2024.

Бригада, дислоцированная в Литве, будет состоять из около 5 тысяч немецких солдат.

Развертывание немецкой бригады начали обсуждать после российского полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года, Германия объявила о конкретных обязательствах по этому поводу в июне прошлого года.

Международный батальон НАТО под руководством Германии, развернутый в Литве в 2017 году, также будет интегрирован в состав бригады. Сделать это планируется в 2026 году.

По оценкам СМИ, размещение в Литве немецкой бригады может стоить около 11 млрд евро.

Повышенное внимание к "литовской" бригаде связано с тем, что это первое в истории подразделение Бундесвера, которое будет постоянно дислоцироваться за границей.