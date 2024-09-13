В Украину прибыл глава МИД Литвы
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Новости — Пятница, 13 сентября 2024, 12:40 —
Новости — Пятница, 13 сентября 2024, 12:40 —
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис прибыл с визитом в Киев в пятницу.
Об этом сообщает "Европейская правда".
Ландсбергис опубликовал в соцсети Х (Twitter) видео своего прибытия на железнодорожный вокзал в Киеве.
"Я снова в Киеве, потому что именно для этого существуют друзья", – написал глава литовской дипломатии.
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I am back in Kyiv because that's what friends are for. pic.twitter.com/MnT3iX5o4c– Gabrielius Landsbergis🇱🇹 (@GLandsbergis) September 13, 2024
В среду и четверг в Киеве с визитом находился президент Литвы Гитанас Науседа.
Он, в частности, пообещал вместе с Украиной победить в войне "монстра".
Также Науседа заявил, что его государство ожидает "положительного решения" по приобретению зенитно-ракетных систем малой дальности для Украины в ближайшее время.
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