До України прибув глава МЗС Литви
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Новини — П'ятниця, 13 вересня 2024, 12:40 —
Новини — П'ятниця, 13 вересня 2024, 12:40 —
Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс прибув з візитом до Києва у п’ятницю.
Про це повідомляє "Європейська правда".
Ландсбергіс опублікував у соцмережі Х (Twitter) відео свого прибуття на залізничний вокзал у Києві.
"Я знову у Києві, тому що саме для цього існують друзі", – написав глава литовської дипломатії.
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I am back in Kyiv because that's what friends are for. pic.twitter.com/MnT3iX5o4c– Gabrielius Landsbergis🇱🇹 (@GLandsbergis) September 13, 2024
У середу та в четвер у Києві з візитом перебував президент Литви Гітанас Науседа.
Він, зокрема, пообіцяв спільно з Україною перемогти у війні "монстра".
Також Науседа заявив, що його держава очікує на "позитивне рішення" стосовно придбання зенітно-ракетних систем малої дальності для України найближчим часом.
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