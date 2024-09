До України прибув глава МЗС Литви

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс прибув з візитом до Києва у п’ятницю.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Ландсбергіс опублікував у соцмережі Х (Twitter) відео свого прибуття на залізничний вокзал у Києві.

"Я знову у Києві, тому що саме для цього існують друзі", – написав глава литовської дипломатії.

Реклама:

I am back in Kyiv because that's what friends are for. pic.twitter.com/MnT3iX5o4c