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До України прибув глава МЗС Литви

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Новини — П'ятниця, 13 вересня 2024, 12:40 — Христина Бондарєва

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс прибув з візитом до Києва у п’ятницю.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Ландсбергіс опублікував у соцмережі Х (Twitter) відео свого прибуття на залізничний вокзал у Києві.

"Я знову у Києві, тому що саме для цього існують друзі", – написав глава литовської дипломатії.

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У середу та в четвер у Києві з візитом перебував президент Литви Гітанас Науседа.

Він, зокрема, пообіцяв спільно з Україною перемогти у війні "монстра".

Також Науседа заявив, що його держава очікує на "позитивне рішення" стосовно придбання зенітно-ракетних систем малої дальності для України найближчим часом.

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Литва
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