Европейская разведка: РФ разработала новый дальнобойный дрон с двигателями из КНР

Европейские разведывательные службы обнаружили, что Россия начала производство нового ударного беспилотника дальнего радиуса действия под названием "Гарпия-А1" с использованием китайских двигателей и деталей.

Об этом стало известно агентству Reuters, сообщает "Европейская правда".

По информации двух источников Reuters в европейской разведке, Россия изготовила более 2500 дронов "Гарпия-А1" с июля 2023 по июль 2024 года.

Производством занимается дочернее предприятие российского подсанкционного концерна "Алмаз-Антей" – Ижевский электромеханический завод "Купол" (ИЭМЗ "Купол").

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Источники Reuters сказали, что "Гарпия" используется против военных и гражданских объектов в Украине, нанося ущерб критически важной инфраструктуре, а также приводя к жертвам среди гражданского населения и военных.

Этот дрон, по информации европейской разведки, похож на иранские "Шахеды", с весом менее 300 кг и заявленной дальностью полета 1500 км. Среди их отличительных особенностей – двигатели Limbach L-550 E, которые производятся в Китае местной фирмой Xiamen Limbach.

В распоряжении Reuters оказались документы, подтверждающие закупку и других деталей для "Гарпий-А1" в Китае – в частности транзисторов, электронных модулей, розеток и т.д., которые маркировались как товары для "общего гражданского использования".

Подрядчиками в этих сделках были в том числе компании, ранее попавшие под западные санкции за помощь России в уклонении от ограничений.

Европейская разведка выразила обеспокоенность тем, что китайские компании продолжают поставлять компоненты, которые позволяют России производить беспилотники-камикадзе.

Министерство иностранных дел Китая заявило в комментарии Reuters, что Пекин строго контролирует экспорт товаров с потенциальным военным применением, в частности беспилотников.

США неоднократно предостерегали Китай от поддержки российской оборонной промышленности и ввели сотни санкций, направленных на ограничение возможностей Москвы использовать определенные технологии в военных целях.

Ранее на этой неделе заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл заявил, что Китай непосредственно помогает российской военной машине, поддерживая ее усилия по ведению войны против Украины.