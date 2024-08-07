В Австрии задержали 19-летнего парня, который якобы планировал теракт на концерте Тейлор Свифт

В городе Терниц, что на востоке Австрии, в результате полицейской операции задержали 19-летнего парня по подозрению в подготовке исламистского теракта на концерте популярной американской певицы Тейлор Свифт.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Kronen Zeitung.

Операция в Тернице состоялась в среду в первой половине дня, правоохранителям пришлось временно эвакуировать почти половину жителей города, пишет газета. По ее информации, на подозрение в подготовке теракта Австрии указали иностранные спецслужбы.

В рамках операции обыскали дом 19-летнего задержанного, где он жил вместе с родителями, и нашли "химические вещества", состав которых еще анализируют. Параллельно следственные действия состоялись в Вене, где арестовали еще одного человека.

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"По данным полиции, подозреваемые несколько недель назад присягнули на верность террористической организации "Исламское государство". Считается, что они радикализировались в интернете", – говорится в публикации.

Представитель австрийской полиции в комментарии Kronen Zeitung заявил, что "конкретная угроза" теракта на концертах Тейлор Свифт была предотвращена, но продолжается расследование относительно того, были ли причастны к подготовке преступления другие.

Кроме того, проверки безопасности на трех концертах Тейлор Свифт в Австрии в четверг, пятницу и субботу будут значительно усилены.

Ранее стало известно, что чешская полиция задержала несовершеннолетнего гражданина в связи с подготовкой теракта на крупнейшем публичном мероприятии для ЛГБТ+ сообщества в Словакии.