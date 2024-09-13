В ГПСУ говорят о возможных сложностях пересечения границы с Польшей в ПП "Медика" до ноября

На контрольно-пропускном пункте "Медика-Шегини" могут быть задержки с пересечением границы в течение двух месяцев из-за ремонтных работ со стороны Польши.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает "Европейская правда".

Как отметили пограничники, польская сторона в пункте пропуска Медыка начала работы по восстановлению лакокрасочного покрытия металлоконструкции одного из навесов.

По предварительным данным, работы продлятся до 12 ноября 2024 года.

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В ГПСУ отметили, что такие работы могут вызвать осложнения движения и более длительное время ожидания на направлении движения для легковых транспортных средств.

Пограничники просят граждан учесть информацию и, по возможности, выбирать другие пункты пропуска для пересечения границы.

Ранее сообщалось, что Польше понадобился дополнительный месяц для ремонта железной дороги, который начали летом, поэтому ограничение маршрута некоторых поездов хелмского направления до станции Дорогуск продлится до 30 сентября.

Пересадка на станции Дорогуск – вынужденный временный шаг, поэтому станция будет доступна только для согласованной пересадки между двумя поездами без возможности покинуть станцию другим видом транспорта. Эта опция сохранится на станции Хелм, через которую будет проезжать пересадочный польский поезд.

Также ранее сообщалось, что 28 августа Польша начала ремонт в пункте пропуска "Медика", который граничит с украинским КПП "Шегини", поэтому там возможно замедление движения транспорта.