В Румынии обнаружили пятерых погибших в подтопленных в результате ливней районах
Новости — Суббота, 14 сентября 2024, 13:12 —
Пять человек на востоке Румынии были найдены мертвыми после того, как из-за сильных ливней некоторые районы оказались подтопленными.
Об этом рассказал представитель местных экстренных служб, которого цитирует AP, сообщает "Европейская правда".
Спасательные службы пытались спасти 95 человек в наиболее пострадавших восточных уездах Галац и Васлуй.
Тела погибших были найдены в населенных пунктах Печеа, Драгусени, Костаче Негри и Кород. Спасатели не уточняют, как именно они погибли.
Для помощи в поисково-спасательных операциях в Галаце был развернут вертолет Black Hawk.
Ураганы накрыли 19 населенных пунктов в восьми уездах Румынии, сильный ветер повалил десятки деревьев, которые повредили автомобили и заблокировали дороги и движение транспорта.
Власти разослали жителям текстовые сообщения, чтобы предупредить их о неблагоприятных погодных условиях, а аварийные службы в свою очередь спешили откачивать паводковые воды из домов. Некоторые дороги также были перекрыты.
Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку отменил запланированные на субботу встречи, чтобы поехать в уезд Галац для оценки последствий стихии.
"Премьер-министр обсудит с местными властями срочные меры вмешательства и поддержки населения и общин, которые серьезно пострадали от наводнений", – сообщили в его офисе.
Как известно, в Чехии и соседней Польше зафиксированы наводнения, вызванные сильными ливнями, которые продолжались всю ночь.
Накануне максимальный уровень предупреждения о наводнениях из-за экстремальных ливней расширили на большую часть территории Чехии, включая столицу.
Угроза наводнения повлияла и на решение властей немецкого Дрездена безотлагательно демонтировать секцию моста через Эльбу, которая обвалилась в среду.