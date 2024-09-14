В Румынии обнаружили пятерых погибших в подтопленных в результате ливней районах

Пять человек на востоке Румынии были найдены мертвыми после того, как из-за сильных ливней некоторые районы оказались подтопленными.

Об этом рассказал представитель местных экстренных служб, которого цитирует AP, сообщает "Европейская правда".

Спасательные службы пытались спасти 95 человек в наиболее пострадавших восточных уездах Галац и Васлуй.

Тела погибших были найдены в населенных пунктах Печеа, Драгусени, Костаче Негри и Кород. Спасатели не уточняют, как именно они погибли.

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Для помощи в поисково-спасательных операциях в Галаце был развернут вертолет Black Hawk.

Ураганы накрыли 19 населенных пунктов в восьми уездах Румынии, сильный ветер повалил десятки деревьев, которые повредили автомобили и заблокировали дороги и движение транспорта.

Власти разослали жителям текстовые сообщения, чтобы предупредить их о неблагоприятных погодных условиях, а аварийные службы в свою очередь спешили откачивать паводковые воды из домов. Некоторые дороги также были перекрыты.

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку отменил запланированные на субботу встречи, чтобы поехать в уезд Галац для оценки последствий стихии.

"Премьер-министр обсудит с местными властями срочные меры вмешательства и поддержки населения и общин, которые серьезно пострадали от наводнений", – сообщили в его офисе.

Как известно, в Чехии и соседней Польше зафиксированы наводнения, вызванные сильными ливнями, которые продолжались всю ночь.

Накануне максимальный уровень предупреждения о наводнениях из-за экстремальных ливней расширили на большую часть территории Чехии, включая столицу.

Угроза наводнения повлияла и на решение властей немецкого Дрездена безотлагательно демонтировать секцию моста через Эльбу, которая обвалилась в среду.