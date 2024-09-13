Красное предупреждение о наводнениях расширили почти на всю Чехию, включая Прагу

Максимальный уровень предупреждения о наводнениях из-за экстремальных ливней расширили на большую часть территории Чехии, включая столицу.

Об этом сообщает IDNES, пишет "Европейская правда".

Пик осадков ожидается в ближайшие сутки. Чешский институт метеорологии (ČHMÚ) расширил самый высокий "красный" уровень предупреждения на новые регионы страны – столицу Прагу, большую часть Центральной Богемии, часть Плзеньского края. Красный или оранжевый уровень предупреждения теперь охватывает большую часть территории страны.

⚠️ Aktualizace výstrahy ČHMÚ ℹ️ Tato výstraha rozšiřuje varování před povodňovým ohrožením a v některých oblastech přidává výstrahu před extrémním povodňovým ohrožením (více než 50letou vodou). Varování před deštěm je rozšířeno o Krušné hory (nízký stupeň nebezpečí) a výstraha… pic.twitter.com/c6coysoxEQ Реклама: September 13, 2024

Наибольшее повышение уровня воды в реках ожидают в субботу и воскресенье, сильные дожди могут продолжаться как минимум до ночи понедельника. В зависимости региона, ожидают от 100 до даже 400 мм осадков.

Премьер-министр Петр Фиала, который утром созвал встречу команды кризисного реагирования, заявил, что прогнозы подтверждаются и следует "готовиться к худшему".

"Сейчас приближается первая волна, и впереди у нас непростые дни... Мы прислушиваемся к рекомендациям экспертов, мы делаем все возможное, чтобы предотвратить разрушение имущества и опасность для людей", – заявил Фиала и призвал граждан быть осторожными.

Министр внутренних дел Вит Ракушан заверил, что страна хорошо готова встречать стихию, наготове тысячи спасателей и при необходимости к ним могут привлечь военных.

К высокой воде готовятся также на юго-западе Польши. Премьер Дональд Туск лично приезжал в регион, чтобы пообщаться с местными властями перед приближением стихии.

Угроза наводнения повлияла и на решение властей немецкого Дрездена безотлагательно демонтировать секцию моста через Эльбу, которая обвалилась в среду.

Перед этим в последние дни уровень в реке Висла в районе Варшавы побил несколько исторических минимумов, а венгерские депутаты встретились в пересохшем русле Тисы, чтобы бить тревогу из-за засухи.