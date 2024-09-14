Президент Сербии сделал шаг к возвращению обязательной военной службы

Президент Сербии Александар Вучич объявил, что утвердил инициативу по возвращению обязательной 75-дневной срочной службы в армии для мужчин, и надеется на поддержку правительства.

Об этом сообщает N1, пишет "Европейская правда".

Вучич на торжествах в военном учебном заведении объявил, что утвердил инициативу по возвращению общеобязательной военной службы для мужчин продолжительностью 75 дней.

"Надеюсь, правительство Сербии примет это решение... Надеюсь, все понимают, как нам нужна сильная армия, насколько больше нам придется покупать и производить оружия. Не потому, что мы хотим нападать на кого-то, и не потому, что мы будем это делать. Но мы хотим сдержать тех, кто нам ежедневно угрожает", – заявил президент Сербии.

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Согласно инициативе, прохождение службы будет обязательным для мужчин, женщины смогут проходить ее по желанию.

Напомним, недавно Вучич выставил новые условия для нормализации отношений Сербии и Косово.

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