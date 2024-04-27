Как Сербия расшатывает Косово и почему действия Запада только усиливают кризис

Готовность европейских стран пересмотреть устоявшийся статус-кво на Балканах и принять частично признанную страну Косово в Совет Европы уже вызвало новое обострение в регионе.

Как утверждают в Приштине, Сербия снова начала дискриминировать граждан Косово, пересекающих сербскую границу.

А одновременно на севере Косово, населенном этническими сербами, был фактически сорван референдум о досрочных местных выборах. Отмены результатов предыдущих выборов долгое время добивалась Сербия, но когда Запад заставил Косово пойти на эти уступки, косовские сербы вдруг решили пойти на эскалацию.

О том, что же происходит в регионе, читайте в статье редактора "Европейской правды" Юрия Панченко В ожидании Путина: как желание Запада защитить меньшинства создало серую зону на Балканах. Для изучения ситуации Юрий Панченко специально поехал в Косово и даже записал видео на месте событий. Далее – краткое изложение статьи.

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В сентябре прошлого года на севере Косово, рядом с селом Банска, произошло столкновение с полицией, в результате которого одного правоохранителя застрелили. Эта стычка переросла в контртеррористическую операцию.

Несмотря на то, что большинству нападавших удалось бежать в Сербию, попытка расшатать ситуацию откровенно провалилась.

Но главное, что за этой попыткой стоял второй номер "Сербского списка" – партии, представляющей сербскую общину Косово, Милан Радойчич. Отметим, что "Сербский список" имеет репутацию представителя интересов в Косово партии президента Сербии Александара Вучича.

Министр обороны Косово Эюп Мачедончи перечисляет ключевые признаки, на основании которых можно утверждать, что за этим нападением стояла Сербия.

"Они имели оружие, которое есть на вооружении сербской армии, более того – эти люди проходили специальное обучение, живя в казармах армии Сербии. Выглядит так, что мы имели дело с попыткой гибридного нападения с целью захвата севера Косово – нечто подобное тому, что Россия делала в 2014 году в Крыму и на Донбассе", – рассказывает министр.

А первый вице-премьер правительства Косово Бесник Бислими уточняет: есть также основания полагать, что Россия была непосредственно задействована в этом нападении. "На юге Сербии, в городе Ниш – а это недалеко от границы с Сербией – есть так называемый Российский гуманитарный центр, который формально занимается противопожарной безопасностью, однако результатов этой работы никто не видел", – рассказывает он.

Этот центр давно подозревают в организации шпионских операций в регионе (на эту тему на "ЕвроПравде" выходила отдельная статья). Поэтому не исключено, что операция в селе Банска была организована российскими специалистами в Нише.

Как подчеркивает вице-премьер Косово, Запад соглашается с доказательствами того, что речь идет именно о гибридной атаке, которая уходит корнями к высшему руководству Сербии.

И это стало одним из ключевых аргументов для изменения позиции ЕС. В частности, относительно принятия Косово в Совет Европы – как ожидается, уже в мае эта страна станет полноправным членом организации.

Власти Косово готовятся к новой гибридной атаке – даже несмотря на провал в Банской и поражение в блокировании вступления Косово в Совет Европы, президент Сербии Александар Вучич сохраняет мощные инструменты для атак на Косово.

Контроль над социальной сферой на севере Косово, вместе с пропагандой – это те инструменты, с помощью которых Белград может заставить косовских сербов выполнять все его указания.

В конце концов, как отмечают все без исключения собеседники "ЕвроПравды" в Косово, Вучич в начале политической карьеры был министром информации в правительстве Слободана Милошевича, а соответственно, очень искусен в организации ИПСО.

Между тем, этнические сербы на севере Косово до сих пор питают иллюзии о возможном возвращении в состав Сербии.

Новые гибридные атаки возможны из-за того, что в ЕС и США до сих пор не могут увидеть грань между правами национальных меньшинств и правом государств на защиту национальных интересов.

Проблема в том, что на Западе поддерживают и сербскую власть, которая требует от Косово создания Ассоциации сербских муниципалитетов (права нацменьшинства).

Подробнее – в материале Юрия Панченко В ожидании Путина: как желание Запада защитить меньшинства создало серую зону на Балканах.