Вучич выставил новые условия для нормализации отношений Сербии и Косово

Президент Сербии Александар Вучич заявил о новых требованиях для нормализации отношений с частично признанным Косово, а также введение специального статуса для сербского населения, которое там живет.

Как сообщает "Европейская правда", слова Вучича цитирует портал Danas.

Сербский президент сказал, что для него и всех сербов "самой болезненной точкой остается Косово и Метохия", употребив название Косово, которое использует официальный Белград.

Он заявил, что за последние годы не удалось найти решение "косовской проблемы", которое бы удовлетворило сербов, а ситуация будет только ухудшаться, "потому что приближаются выборы".

Реклама:

Далее президент Сербии перечислил меры, которые, по его мнению, должны быть приняты для возвращения "ко всему, что было достигнуто и получено в процессе диалога" для нормализации отношений.

Он назвал проведение свободных и демократических выборов на севере Косово "с участием миссии ОБСЕ и под контролем ЕС", формирование региональной власти, в которой полицейские силы будут укомплектованы сербами.

Третьим требованием Вучич назвал возвращение сербских судей и прокуроров к выполнению судебных функций на севере Косово, далее – вывод спецподразделений косовской полиции из незаконно построенных баз и вывод из всех учреждений на севере Косово, а пятым пунктом – "срочное, немедленное и окончательное формирование Ассоциации сербских муниципалитетов".

Следующим требованием, по словам президент Сербии, является немедленное освобождение всех "политических заключенных" в Косово. Также он сказал о восстановлении банковских и почтовых услуг, которые Белград предоставлял косовским сербам.

Вучич анонсировал, что проведет переговоры с десятками мировых лидеров и передаст им эти требования, а также направит соответствующие письма Джо Байдену, Владимиру Путину и Си Цзиньпину.

Наконец президент Сербии анонсировал принятие в стране закона, который провозгласит север Косово "зоной особой социальной защиты", что "будет гарантировать право на финансовую поддержку безработных", а также предусмотрит расследование в отношении тех, кто "изгоняет сербов" из Косово.

Заявление Вучича прозвучало на фоне дальнейшего обострения между Белградом и Приштиной и провала усилий посредников – Европейского Союза и США – по нормализации отношений между ними.

Среди прочего, в прошлом месяце косовская полиция провела операцию, в ходе которой закрыла сербские учреждения на севере Косово и конфисковала найденные в них документы. Хотя значительной реакции со стороны правительства и президента Сербии не было, Вучич анонсировал "важное" обращение, а сербские таблоиды после этого писали, что он якобы планировал объявить об "оккупации Косовом части сербской территории".

Читайте больше о том, как Сербия расшатывает Косово и почему действия Запада лишь усугубляют кризис.