Салливан анонсировал существенный пакет военной помощи США до конца сентября

США работают над существенным пакетом помощи Украине, который планируют объявить до конца сентября.

Об этом, как сообщает "Интерфакс-Украина", заявил советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан на 20-й ежегодной встрече YES в Киеве, пишет "Европейская правда".

Салливан отметил, что ежедневно встречается со своей командой, чтобы подумать о том, какие средства и инструменты нужно внедрить, чтобы стабилизировать фронт, и убедиться, что Россия лишена возможности осуществить любой прорыв, который бы привел к стратегическим преимуществам.

Он напомнил, что в апреле этого года существовала широкая обеспокоенность тем, что может произойти крах линии фронта. Однако в последующие месяцы украинская оборона стала крепче во многих критически важных местах, и Украина также сделала смелые и решительные шаги в войне, продвигаясь вперед.

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Салливан отметил, что это не вопрос политической воли, а вопрос решения тяжелых и сложных логистических и оперативных вопросов для фактической доставки необходимого вооружения на фронт.

По его словам, США буквально снимают с конвейера снаряды 155 мм калибра и доставляют их на передовую так быстро, как только могут.

В качестве другого примера поддержки он привел сложное в реализации решение перенаправить Украине все ракеты для Patriot, которые должны были быть поставлены партнерам и союзникам в ближайшие 12 месяцев.

"Я горжусь тем, что мы сделали, но, как сказал со сцены президент Зеленский, учитывая то, с чем столкнулась Украина, мы должны делать больше и лучше, и я с этим согласен", – подчеркнул советник Байдена.

Напомним, госсекретарь Энтони Блинкен во время приезда в Киев на саммит Крымской платформы анонсировал более $700 млн гуманитарной и энергетической помощи для Украины.

Также госсекретарь обещал передать Байдену пожелания Украины относительно дальнобойных ударов по России.