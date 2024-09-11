Блінкен передасть Байдену побажання України щодо далекобійних ударів по Росії

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що передасть американському президенту Джо Байдену те, що почув від української влади щодо дозволів на удари далекобійною зброєю по російських об'єктах.

Про таке посадовець повідомив у Києві 11 вересня на спільній пресконференції з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою та главою МЗС Великої Британії Девідом Леммі, передає "Європейська правда".

Блінкен повідомив, що під час переговорів у Києві порушували питання застосування далекобійної зброї по військових цілях у РФ. Він наголосив, що планує повернутися із цією дискусією до Байдена.

"Ми обговорили далекобійні удари, а також низку інших питань. І, як я вже сказав на самому початку, я планую повернутися з цією дискусією до Вашингтона та поінформувати президента про те, що я почув", – сказав він.

Реклама:

Держсекретар США акцентував, що ескалює Росія атаками по цивільних об'єктах всередині України, по енергетичній інфраструктурі та військових, які захищають свою країну.

"І ми бачимо, що зараз Іран передав Росії балістичні ракети, які посилять агресію проти України. Тому якщо хтось і здійснює ескалацію, то, здається, це Росія", – додав він.

Раніше президент США Джо Байден натякнув, що США можуть зняти обмеження на використання Україною далекобійної зброї на території Росії.

Відомо, що це питання планують обговорювати під час зустрічі британського прем’єра Кіра Стармера із Байденом у Білому домі цієї п’ятниці.