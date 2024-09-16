В Польше публикуют фото последствий катастрофического наводнения на юге страны

Польские города Строне-Шленски и Лондек-Здруй пострадали в результате наводнения, очевидцы утверждают: было хуже, чем в 1997 году, когда страна пострадала от масштабного стихийного бедствия.

Польское издание RMF24 опубликовало кадры того, как выглядит город, передает "Европейская правда".

Как известно, в Строне-Шленске Нижнесилезского воеводства в результате наводнения была повреждена дамба на реке Моравка, в результате город фактически оказался под водой.

Журналисты рассказали, что из-за наводнения в Лондек-Здруй было невозможно добраться с польской стороны, поскольку все дороги непроходимы, Сторное Шленское также было отрезано от мира. В результате этого, журналисты PAP добрались до Лондека-Здруя с чешской стороны через село Яворник.

Реклама:

Фото: PAP

Фото: PAP

Фото: PAP

Очевидец поделился с журналистами, что ничего не предвещало столь масштабного бедствия.

"Сегодня было хуже, чем в 1997 году", – подчеркнул он.

Фото: PAP

Фото: PAP

Фото: PAP

Ранее стало известно о второй жертве наводнения в Польше, а также о разрушении моста в городе Глухолазы на юго-западе страны.