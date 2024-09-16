В Польше объявили состояние стихийного бедствия из-за наводнений, прорвало еще одну дамбу

В понедельник польское правительство объявило состояние стихийного бедствия из-за масштабных наводнений в стране.

Об этом решении объявил премьер-министр Дональд Туск, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Polsat News.

Туск после соответствующего заседания правительства объявил о выделении миллиарда злотых из резерва на нужды мест и людей, пострадавших от наводнения.

"Я созвал эту встречу для того, чтобы как можно быстрее принять распоряжение о введении состояния стихийного бедствия", – сказал Дональд Туск.

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Премьер-министр отметил, что подробный перечень уездов и гмин, на которые распространяется чрезвычайное положение, будет предоставлен во Вроцлаве, где вскоре должно начаться заседание кризисного штаба. Будет также разъяснено, что влечет за собой чрезвычайное положение и его последствия.

"В нашем распоряжении в положении о состоянии стихийного бедствия есть такой инструмент, как приказ об эвакуации, но, как я уже упоминал вчера, мы будем (использовать его. – Ред.) только в ситуации, когда жизни людей непосредственно угрожает опасность", – сказал Дональд Туск.

Согласно проекту распоряжения Совета министров, в затопленных районах будет введено состояние стихийного бедствия на срок до 30 дней. Предусмотрены "лишь необходимые" ограничения прав и свобод: среди них – приказ об эвакуации и запрет на пребывание в определенных местах.

Министр климата и окружающей среды Паулина Хенниг-Клоска в понедельник заявила, что введение состояния стихийного бедствия "поможет мобилизовать больше средств и ресурсов для борьбы с последствиями наводнений".

Между тем, в Нижней Силезии в результате прорыва дамбы между водохранилищами Тополь и Козельно пришлось объявить о немедленной эвакуации части города Пачкув на юго-западе страны.

"Я только что получил информацию о немедленной эвакуации части Пачкува. Мэр принял такое решение, потому что, к сожалению, прорвало дамбу на водохранилище Тополя", – сказал староста Нисы Даниэль Палимонка.

"Вода идет полным ходом, и все это приводит к тому, что мы вынуждены думать о здоровье и жизни жителей", – добавил он.

Это уже второй прорыв дамбы в результате наводнений в Польше. В Строне-Шленски в результате наводнения была повреждена дамба на реке Моравка, в результате город фактически оказался под водой и был отрезан от мира.

Как известно, от масштабных наводнений страдают юго-запад Польши, восток Чехии и Нижняя Австрия, известно о по меньшей мере трех погибших.

В Венгрии готовятся к большому на воднению на Дунае, к венгерской части которого приближается большая вода из других центральноевропейских стран.