Германия выделяет 50 млн евро на лечение раненых украинских военных

Федеральное правительство Германии выделяет дополнительные 50 миллионов евро на лечение раненых украинских солдат.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ntv.

"Мы продолжаем твердо стоять на стороне Украины", – заявил федеральный министр финансов Кристиан Линднер.

"Благодаря этому решению, которое мы сейчас нашли, мы создаем безопасность для необходимого медицинского лечения в Германии", – добавил он.

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По словам главы МВД Нэнси Фезер, на сегодняшний день Германия эвакуировала 1173 тяжелораненых и травмированных украинских солдат и гражданских лиц и оказала им помощь в немецких больницах.

"Эта помощь является гуманным актом – и мы продолжаем оказывать ее изо всех сил", – говорит она.

В будущем расходы на стационарное лечение раненых на войне будут обрабатываться и оплачиваться без бюрократических процедур Федеральным ведомством администрации.

В июле Германия приняла тяжелобольных детей, которые ранее находились на лечении в обстрелянной россиянами детской больнице "Охматдет".