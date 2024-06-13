Суд ЕС наказал Венгрию штрафом на 200 млн евро за игнорирование процедур по убежищу

Суд ЕС обязал Венгрию уплатить разовый штраф в размере 200 млн евро и пеню в размере 1 млн евро за каждый день промедления в связи с невыполнением решения Суда, касающегося отступления от процедур ЕС по убежищу и выдворению лиц, нелегально находящихся в стране.

Об этом говорится в пресс-релизе Суда ЕС от 13 июня, пишет "Европейская правда".

Решение Суда ЕС касается давнего решения еще от декабря 2020 года, в котором Суд определил, что Венгрия не выполняет процедуры ЕС по международной защите и возвращению граждан третьих стран, находящихся на территории ЕС нелегально.

Конкретными нарушениями Венгрии определили то, что она ограничивает доступ к процедуре получения защиты, вопреки букве закона задерживает искателей убежища в транзитных зонах и не учитывает их право оставаться в стране на время ожидания финального решения по их заявке, а также нарушает правила в вопросе выдворения граждан третьих стран, которые нелегально находятся в стране.

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Еврокомиссия через некоторое время снова подала жалобу на Венгрию с требованием финансовых санкций после того, как большинство пунктов из решения были проигнорированы (за исключением транзитных зон, которые уже закрыли).

В новом решении Суд ЕС установил, что Венгрия не приняла достаточных мер для выполнения решения 2020 года по трем пунктам – доступа к процедуре международной защиты для искателей убежища, права оставаться в стране до окончательного отклонения заявки и по возвращению лиц с нелегальным пребыванием.

"(Венгрия) умышленно уклоняется от применения общей политики ЕС в вопросе международной защиты в целом и правил, касающихся выдворения граждан третьих стран с нелегальным пребыванием. Это является серьезной угрозой для единства права ЕС", – говорится в коммюнике суда.

Суд акцентирует, что Венгрия таким образом также нарушает принцип солидарности с другими странами-членами.

"Поскольку данное несоблюдение обязательств является беспрецедентным и особенно серьезным нарушением права ЕС, Суд обязывает Венгрию уплатить разовый штраф в размере 200 млн евро и пеню в размере 1 млн евро за каждый день промедления", – заявил Суд.

В 2023 году Суд ЕС также признал нарушением требование Венгрии к искателям убежища подавать ходатайство через посольства в Сербии или Украине.

В мае 2024 года Еврокомиссия предупредила Венгрию, что может обратиться в Суд ЕС из-за ее скандального закона о "защите суверенитета".