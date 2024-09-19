Іспанія засудила підрив пейджерів "Хезболли" в Лівані як порушення міжнародного права

Міністерство закордонних справ Іспанії засудило атаки на мобільні пристрої зв'язку, якими користуються члени угруповання "Хезболла" в Лівані, назвавши їх порушенням міжнародного гуманітарного права і загрозою стабільності в регіоні.

Про це йдеться в заяві іспанського МЗС, яку цитує "Європейська правда".

Мадрид заявив, що засуджує атаки з використанням електронних засобів, що відбулися в Лівані, "які спричинили десятки смертей і тисячі поранень, з численними жертвами серед цивільного населення".

"Невибіркові атаки суперечать міжнародному гуманітарному праву і загрожують безпеці та стабільності Лівану, Ізраїлю та всього регіону", – додали в іспанському зовнішньополітичному відомстві.

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Там закликали всі сторони до "стриманості" та наголосили на необхідності "уникнути подальшої ескалації насильства і ризику відкритої війни з непередбачуваними наслідками".

Засудження з боку Іспанії пролунало через кілька годин після того, як президент Палестинської автономії Махмуд Аббас зустрівся з іспанським прем'єр-міністром Педро Санчесом у Мадриді.

У Лівані 17 і 18 вересня дистанційно підірвали пейджери та інші засоби зв’язку, які використовує ліванське воєнізоване угруповання "Хезболла". У результаті загинули щонайменше 37 людей і майже три тисячі отримали поранення.

"Хезболла" офіційно покладає відповідальність за це на Ізраїль. Він офіційно не підтверджував причетності до інциденту, але вдень 19 вересня розпочав атаку на південь Лівану, де базується "Хезболла".

Іспанія є одним із найбільших критиків дій Ізраїлю в секторі Гази та звинувачує його в порушенні гуманітарного права. Вона також офіційно визнала Палестинську державу та вже прийняла вірчі грамоти від її посла.