Испания впервые приняла верительные грамоты от посла Палестины
Новости — Понедельник, 16 сентября 2024, 17:11 —
Король Испании Фелипе VI в понедельник, 16 сентября, официально принял верительные грамоты первого посла Палестинского государства после того, как Мадрид его признал.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.
В Королевском дворце в Мадриде верительные грамоты испанскому королю вручил посол Палестины Хусни Абдель Вахед, который до этого с мая 2022 года занимал должность дипломатического представителя.
Вахед перед тем выразил благодарность Испании "за то, что она не попала в ловушку безоговорочной поддержки государства Израиль, которая восприняла это как карт-бланш на все, что ей заблагорассудится".
По словам Абделя Вахеда, испанское правительство "сохранило здравый смысл и мудрость и выбрало линию мира".
Испания вместе с Ирландией и Норвегией официально признала Палестинское государство 28 мая, присоединившись к 140 другим странам мира, которые уже сделали это.
В ответ Израиль вызвал послов этих государств на "воспитательную беседу".