Испания впервые приняла верительные грамоты от посла Палестины

Король Испании Фелипе VI в понедельник, 16 сентября, официально принял верительные грамоты первого посла Палестинского государства после того, как Мадрид его признал.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

В Королевском дворце в Мадриде верительные грамоты испанскому королю вручил посол Палестины Хусни Абдель Вахед, который до этого с мая 2022 года занимал должность дипломатического представителя.

Фото: Королевский дом Испании

Вахед перед тем выразил благодарность Испании "за то, что она не попала в ловушку безоговорочной поддержки государства Израиль, которая восприняла это как карт-бланш на все, что ей заблагорассудится".

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По словам Абделя Вахеда, испанское правительство "сохранило здравый смысл и мудрость и выбрало линию мира".

Испания вместе с Ирландией и Норвегией официально признала Палестинское государство 28 мая, присоединившись к 140 другим странам мира, которые уже сделали это.

В ответ Израиль вызвал послов этих государств на "воспитательную беседу".