Наказание за нейтралитет: как отказ от помощи Украине может лишить Швейцарию рынка ЕС

Отказ ключевых стран ЕС может привести к тому, что Швейцария будет "обороноспособна только частично". А в перспективе – и вовсе утратит свою оборонную автономию

Швейцария – это не только часы с кукушкой и шоколадки, это еще и мощный ВПК.

Однако теперь страны Европы избегают его продукции.

Причиной тому являются ограничения, обусловленные швейцарским нейтралитетом. Именно из-за требования соблюдать этот нейтралитет Швейцария не только не передает оружие Украине, но и запрещает другим странам передавать оружие со швейцарскими комплектующими.

Однако эта политика имеет и свою обратную сторону. Недавнее решение Берлина официально исключить оборонные компании Швейцарии из программы закупок Бундесвера вызвало едва ли не панику в Конфедерации.

Реклама:

О подобном шаге задумываются и другие страны ЕС. И это мощный стимул для Швейцарии поменять свою политику и разрешить передачу оружия Украине.

"Ненадежная" Швейцария

Германия и Швейцария поддерживают тесные политические и экономические связи и во многом разделяют одни и те же социокультурные и политические ценности. А кроме того, именно Берлин является крупнейшим покупателем швейцарских вооружений, боеприпасов и другой продукции военного назначения.

Однако на прошлой неделе Германия решила официально исключить швейцарские компании сферы ВПК из программы закупок с целью военно-технического и материального снабжения Бундесвера.

Как впервые сообщила швейцарская газета Le Temps, соответствующее официальное уведомление недавно получило Федеральное ведомство по вопросам материально-технического обеспечения Вооруженных сил Armasuisse.

В среде оборонной промышленности Швейцарии началась почти что паника.

Швейцарские политики всех мастей возмущены этим решением Германии, которая якобы "не уважает швейцарские демократические процессы и нейтралитет страны".

Однако мотивы, на основе которых действует Германия, вполне ясны: Швейцария уже не рассматривается "большим кантоном" в качестве надёжного партнера, причем последний гвоздь в эту дверь забил запрет официального Берна в адрес Германии передавать Украине вооружения швейцарского производства.

Речь идет о так называемых FPV-беспилотниках. В настоящее время они являются самой перспективной и быстроразвивающейся технологией, ими пользуются и украинцы, и россияне, и в значительной степени именно они качественно изменили сам характер ведения боевых действий.

Беспилотники, в частности, заново изобрели воздушную разведку, а потому соответственно значительные средства вкладывается сейчас в новые технологии маскировки – например, в системы и устройства, которые препятствуют не только визуальной разведке, но разведке, производимой с помощью радаров или тепловизоров.

Так называемые мультиспектральные камуфляжные сети являются на данный момент самым эффективным ответом на этот новый вызов.

Немецкие вооруженные силы хотели бы приобрести 100 тысяч таких сетей – это очень крупный заказ, в котором была заинтересована и одна швейцарская компания. Однако в ответ на свою заявку она получила уведомление, в котором говорилось, что ни одна компания из зоны ЕАСТ (в Европейскую ассоциацию свободной торговли входят Швейцария, Норвегия, Исландия и Лихтенштейн) такого заказа изначально не получит.

Федеральное ведомство Armasuisse уже получило соответствующее подтверждающее письмо, о чем успела даже сообщить пресса в лице газеты Le Temps.

С точки зрения руководства Armasuisse, такой отказ стал явным признаком того, что

Швейцария в глазах Берлина утратила репутацию надежного партнера.

По информации NZZ, в немецком парламенте в качестве меры по минимизации рисков в области безопасности теперь предлагается избавляться не только от китайских, но и от швейцарских комплектующих.

"Гепарды" преткновения

В указанном письме из Германии такое решение немецкой стороны обосновывалось фактом запрета Берном Берлину передать Украине 12 400 патронов для зенитных установок Gepard, как раз очень эффективных в противодействии дронам.

Германия закупила эти боеприпасы в Швейцарии аж три десятилетия назад, но при этом Швейцария, отказав в праве реэкспортировать их Киеву, сослалась на свое собственное законодательство, регулирующее военно-техническое сотрудничество с иностранными государствами, прямо запрещающее реэкспорт военных материалов швейцарского производства в воюющие страны.

Заявив о своем четком осуждении агрессии России против Украины, Берн указал, что такого рода нормы, предусмотренные соответствующим федеральным законом, являются для швейцарской сферы ВПК обязательными для исполнения.

Данное решение стало причиной резкого недовольства Берлина, который со своей стороны напомнил, что, будучи членом оборонного блока НАТО, Германия должна иметь возможность поддерживать своих партнеров по альянсу, в том числе в сфере военной помощи.

И если Швейцария будет препятствовать этому, то Берлину "придется искать другие решения", о чем, по данным газеты NZZ, Германия уже официально уведомила все швейцарские предприятия оборонной сферы.

Важно и то, что Германия не одинока в своем решении.

Ранее таким путем уже пошли Нидерланды. В прошлом 2023 году парламент в Гааге принял решение полностью прекратить закупки оборонного оборудования в Швейцарии.

Это решение было принято после того, как Швейцария заблокировала реэкспорт 96 танков типа Leopard 1, хранившихся в Италии. Нидерланды были готовы оплатить их ремонт и модернизацию в Германии перед отправкой в Украину.

Эти машины могли быть использованы исключительно для восполнения танкового парка Германии и других её партнеров по НАТО или ЕС с целью закрытия лакун, возникших в результате переброски соответствующей немецкой или иной бронетехники в Украину.

По сообщениям СМИ, Испания и Дания также рассматривают возможность в будущем обходиться без продукции швейцарского ВПК: Дания отнюдь не забыла, как два года назад Швейцария запретила Копенгагену передачу Украине колесных бронетранспортеров Piranha III, также ссылаясь на своё законодательство, регулирующее военно-техническое сотрудничество с иностранными государствами.

В свою очередь Испания хотела бы передать Киеву импортированные из Швейцарии 35-миллиметровые зенитные ракеты, в чем ей Берном также было отказано.

Последствия для Швейцарии

С политической точки зрения Германия – самый важный союзник Швейцарии в ЕС. Её сосед на севере является ещё и самым важным экономическим партнером Конфедерации – объём торговли Швейцарии только с двумя южными немецкими федеральными землями (субъектами федерации) Баден-Вюртемберг и Бавария превышает весь объем торговли Швейцарии с Китаем.

Все то, что происходит сейчас, в целом не имеет для швейцарской оборонной промышленности критического значения, но это был явный "тревожный звоночек".

В Швейцарии многие отмечают, что швейцарские компании сферы ВПК должны быть в состоянии экспортировать свою продукцию – причем даже не столько по финансово-экономическим причинам, сколько для того, чтобы оставаться частью международных производственных и логистических цепочек.

В противном случае Швейцария будет "обороноспособна только частично".

А в перспективе – и вовсе утратит свою оборонную автономию.

Существует и другое мнение: многие указывают на то, что оборонный суверенитет Швейцарии в любом случае давно является иллюзией. Впрочем, уточняют скептики, будучи окруженной странами ЕС и НАТО, Швейцария и так находится в безопасности – а поэтому никаких дополнительных мер предпринимать не надо.

Законодательные основы швейцарского нейтралитета запрещают Швейцарии поставлять вооружения воюющим странам. И это всем понятно.

Однако за рубежами Конфедерации иное: почему вооружения швейцарского производства, проданные за рубеж порой десятилетия назад, не могут быть конечными покупателями переданы Украине, осуществляющей свое право на самооборону в соответствии с международным правом и нормами ООН?

Это как если бы вы купили в автосалоне машину, но подарить её вы никому не имеете права, так как автосалон запретил вам акт дарения, ссылаясь на свой "нейтралитет".

Не понимают этого многие и в самой Швейцарии. Поэтому парламент уже согласился с тем, что в соответствующие законодательные документы следует внести некоторые поправки.

Например, в соответствии с ними правительство (Федеральный совет) должно иметь большую свободу действий при выдаче разрешений на совершение оружейных сделок, точнее, Кабинет министров должен иметь право учитывать "исключительные обстоятельства".

Кроме того, предлагается снять запрет на реэкспорт вооружений применительно к странам, приверженным схожим со швейцарскими демократическим ценностям и имеющим аналогичный режим экспортного контроля.

Таким странам должно быть разрешено передавать приобретённые в Швейцарии военные материалы любым странам по истечении пяти лет с момента подписания договора купли-продажи.

Эта норма касалась бы и случаев, когда страна-покупатель в соответствии с международным правом использует свое законное и подтвержденное соответствующим заявлением ГА ООН право на самооборону.

Насколько эти изменения пойдут на пользу Украине? Пока неизвестно.

Ожидается, что эти поправки придется выносить на референдум, который может состояться не раньше конца 2025 года.

А это означает, что самое раннее швейцарские военные материалы смогут попасть в Украину только в 2026 году.

Однако нынешний демарш Германии и других стран ЕС существенно увеличивает вероятность этого.

Автор: Яннис Маврис, SwissInfo

Статья первоначально вышла на сайте SwissInfo и публикуется с редакционными сокращениями с разрешения правообладателя