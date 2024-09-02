В столице Болгарии задержали женщину за сожжение российского флага

Женщина с двойным американо-болгарским гражданством была арестована, а затем освобождена за протест возле Российского культурно-информационного центра в Софии, где она написала мелом "убийцы" на здании и сожгла российский флаг.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv.

Александра Милева, также художница, недавно вернулась из Украины, где она снимала фильм о российском вторжении. Она была арестована в болгарской столице 29 августа, сообщает гражданская организация BOEC (Боец), которая сняла задержание Милевой.

фото Anadolu Agency

"Александру незаконно похитили и удерживали против ее воли лишь за то, что она открыто выразила свою гражданскую позицию против зверств российских оккупантов и в поддержку Украины. Полиция должна усвоить, что здесь не Москва, и что она служит гражданам и закону", – заявила позиция общественного объединения BOEC после ареста.

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Свидетели инцидента из организации BOEC утверждают, что после поджога российского флага прибыли болгарские полицейские, которые толкали, оскорбляли и угрожали протестующей. Затем они надели на нее наручники и отвезли в полицейский участок.

Полина Велчева, адвокат Милевой, сообщила Euractiv Bulgaria, что молодую женщину продержали под стражей в полиции в течение 24 часов. Затем прокуратура потребовала наказать ее за хулиганство 15 днями заключения или штрафом в размере от 50 до 250 евро.

Адвокат утверждает, что полиция расценила действия Милевой, которая разорвала и сожгла российский флаг, как непристойные. Министерство внутренних дел Болгарии пока не комментирует это дело, хотя большинство акций протеста против вторжения России в Украину воспринимаются в Болгарии как право на выражение политических взглядов.

Европейский суд по правам человека уже несколько раз выносил решения по подобным делам в защиту права на мирный протест.

В пятницу Софийский окружной суд оправдал Милеву, постановив, что она выражала свое мнение и не проявляла неуважения к обществу.

В субботу BOEC и другие граждане организовали "барбекю" с российскими флагами перед Российским культурным центром в Софии в знак солидарности с Александрой Милевой. Во время демонстрации было сожжено несколько российских флагов, но полиция не вмешивалась.

Между тем опросы свидетельствуют, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину в Болгарии значительно снизился уровень одобрения России и ее лидера Владимира Путина.

Напомним, в Болгарии с 2021 года продолжается политический кризис. С тех пор в стране состоялись уже шесть досрочных парламентских выборов.

Последние, в июне 2024 года, также не смогли привести к формированию постоянного правительства.

Больше о ситуации в странах читайте здесь: Шанс остановить "друзей Путина": благодаря чему Болгария сможет выйти из политического кризиса.