У столиці Болгарії затримали жінку за спалення російського прапора

Жінка з подвійним американсько-болгарським громадянством була заарештована, а потім звільнена за протест біля Російського культурно-інформаційного центру в Софії, де вона написала крейдою "вбивці" на будівлі і спалила російський прапор.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv.

Александра Мілева, також художниця, нещодавно повернулася з України, де вона знімала фільм про російське вторгнення. Вона була заарештована в болгарській столиці 29 серпня, повідомляє громадянська організація BOEC (Боєць), яка зняла затримання Мілевої.

фото Anadolu Agency

"Александру незаконно викрали і утримували проти її волі лише за те, що вона відкрито висловила свою громадянську позицію проти звірств російських окупантів і на підтримку України. Поліція повинна засвоїти, що тут не Москва, і що вона служить громадянам і закону", – заявила позиція громадського об'єднання BOEC після арешту.

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Свідки інциденту з організації BOEC стверджують, що після підпалу російського прапора прибули болгарські поліцейські, які штовхали, ображали та погрожували протестувальниці. Потім вони одягли на неї наручники і відвезли до поліцейського відділку.

Поліна Велчева, адвокат Мілевої, повідомила Euractiv Bulgaria, що молоду жінку протримали під вартою в поліції протягом 24 годин. Потім прокуратура зажадала покарати її за хуліганство 15 днями ув'язнення або штрафом у розмірі від 50 до 250 євро.

Адвокат стверджує, що поліція розцінила дії Мілевої, яка розірвала і спалила російський прапор, як непристойні. Міністерство внутрішніх справ Болгарії поки що не коментує цю справу, хоча більшість акцій протесту проти вторгнення Росії в Україну сприймаються в Болгарії як право на вираження політичних поглядів.

Європейський суд з прав людини вже кілька разів виносив рішення у подібних справах на захист права на мирний протест.

У п'ятницю Софійський окружний суд виправдав Мілеву, постановивши, що вона висловлювала свою думку і не проявляла неповаги до суспільства.

У суботу BOEC та інші громадяни організували "барбекю" з російськими прапорами перед Російським культурним центром у Софії на знак солідарності з Александрою Мілевою. Під час демонстрації було спалено кілька російських прапорів, але поліція не втручалася.

Тим часом опитування свідчать, що після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у Болгарії значно знизився рівень схвалення Росії та її лідера Владіміра Путіна.

Нагадаємо, у Болгарії з 2021 року триває політична криза. Відтоді в країні відбулись уже шість дострокових парламентських виборів.

Останні, у червні 2024 року, також не змогли призвести до формування постійного уряду.

Більше про ситуацію в країн читайте тут: Шанс зупинити "друзів Путіна": завдяки чому Болгарія зможе вийти з політичної кризи.