ЕСПЧ признал, что Россия своей "бордеризацией" в Грузии системно нарушает права человека

Европейский суд по правам человека после более чем пятилетнего процесса признал, что так называемая "бордеризация" на границе с оккупированными Россией регионами Грузии и подконтрольной Тбилиси территорией создала системную практику нарушений прав человека.

Как сообщает "Европейская правда", о решении сообщила пресс-служба ЕСПЧ 9 апреля.

В деле "Грузия против России" (39611/18) судьи единогласно признали, что "бордеризация" (установление "границы") на границе с оккупированными Россией территориями Грузии после войны 2008 года привела к серии нарушений прав человека, в частности права на жизнь, запрет бесчеловечного обращения, права на свободу и безопасность, право на уважение частной жизни, защиту имущественных прав, права на образование и права на свободное передвижение.

Грузия подала иск в августе 2018 года и доказывала, что действия РФ создали ситуацию системного нарушения прав человека: многие местные жители потеряли возможность видеться с родными и посещать захоронения родных на кладбищах, пользоваться своей землей и другим имуществом, свободно учиться в грузинских школах, многим попытки пересечения линии разграничения стоили задержаний с побоями, длительного лишения свободы и даже жизни (такие случаи, как известно, регулярно происходят до сих пор).

"Суд пришел к выводу о наличии достаточных доказательств, в частности перечня пострадавших, свидетельств, сообщений в СМИ и материалов международных организаций для несомненного вывода о том, что это не единичные инциденты и они были достаточно многочисленными и взаимосвязанными для того, чтобы приравниваться к системной практике", – отмечается в коммюнике суда.

Судьи также пришли к выводу, что есть несомненные основания говорить о сознательном толерировании российскими властями таких подходов.

Что касается компенсаций в соответствии со ст. 41 ЕКПЧ, Суд единодушно решил, что решение в этом вопросе еще не готово.

Решение вынесли семь судей – от Норвегии, Финляндии, Литвы, Северной Македонии, Хорватии, Мальты и Грузии.

В апреле прошлого года ЕСПЧ признал данную жалобу приемлемой для рассмотрения по существу.

В ЕСПЧ было еще три жалобы Грузии против России и остаются на рассмотрении около 200 индивидуальных исков против или России, или Грузии, или обоих государств одновременно относительно событий войны 2008 года или процесса "бордеризации".

Напомним, Европейский суд по правам человека в 2021 году признал, что Россия виновна в ряде нарушений прав человека после оккупации Южной Осетии и Абхазии, но не несет ответственности за эти регионы во время российско-грузинской войны. В 2023 году Суд дополнительным решением по этому делу обязал Россию выплатить почти 130 млн евро компенсации за совершенные нарушения.

Как известно, Россия решила не выполнять решения ЕСПЧ, вынесенные после 15 марта 2022 года. Но генсек Совета Европы заявила, что Россия согласно международному праву все равно обязана выполнять решения ЕСПЧ, принятые против нее.