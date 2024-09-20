В Польше считают недостаточными 5 млрд евро от ЕС для покрытия всех убытков от наводнения

Министр финансов Польши Анджей Доманский заявил, что обещанной помощи от Европейского Союза в размере 5 млрд евро на преодоление последствий наводнения может оказаться недостаточно.

Его слова цитирует агентство Reuters, передает "Европейская правда".

Министр финансов Польши заявил, что страна пока не знает точной суммы заданных убытков, однако потери очень большие.

"Поэтому не я думаю, что эта сумма, эти 5 млрд евро для Польши является адекватной суммой. Это вовсе не означает, что этого достаточно для того, чтобы покрыть все убытки", – подчеркнул он.

Реклама:

Накануне президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала предоставление доступа к 10 млрд евро из Фонда сплоченности для стран Центрально-Восточной Европы, которые в последние дни пострадали от наводнений.

Как известно, Центральная и Восточная Европа страдает от наводнений, жертвами которых стали уже по меньшей мере 23 человека. Накануне непогода добралась до севера Италии.

Польское правительство впервые ввело состояние стихийного бедствия в районах на юго-западе.