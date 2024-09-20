Вблизи Канарских островов спасли почти 500 мигрантов за ночь

Испанские морские спасательные суда подобрали почти 500 мигрантов из Африки вблизи Канарских островов в течение ночи.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на dpa.

По данным испанской морской спасательной службы, более 300 человек взяли на борт поисково-спасательного судна Guardamar Calliope и доставили в портовый город Ла-Рестинга на южной оконечности острова Эль-Иерро.

Также были задействованы еще четыре судна, которые спасли остальных людей и доставили их на Канарские острова Ла Гомера и Лансароте.

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За последние дни сотни мигрантов достигли испанского архипелага у западного побережья Африки на небольших, часто лишь частично пригодных для плавания деревянных лодках.

По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, с января до середины сентября на Канарские острова из Африки прибыло почти 27 тысяч мигрантов.

Точное количество людей, которые утонули или умерли от жажды во время долгого путешествия в сотни километров в открытых лодках, неизвестно.

По оценкам авторитетной испанской гуманитарной организации Caminando Fronteras ("Ходячие границы"), только с января по конец мая погибло около 4800 человек.

Недавно президент правительства Канарских островов Фернандо Клавихо заявил, что региональная исполнительная власть рассматривает возможность подачи судебного иска против испанского государства в связи с тем, что Мадрид якобы отказался от своих обязательств попытаться решить серьезный миграционный кризис.

В свою очередь испанское правительство заявило, что работает над разработкой временного "стратегического плана" для смягчения острого миграционного кризиса на Канарских островах и в испанском анклаве Сеута в Северной Африке.