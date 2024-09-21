Reuters: США готовят Украине пакет военной помощи на $375 млн

Соединенные Штаты готовят пакет военной помощи Украине на 375 миллионов долларов – заметно больше, чем в последние месяцы, – объявление которого планируется на следующей неделе.

Об этом агентству Reuters сообщили двое американских чиновников, пишет "Европейская правда".

Пакет помощи будет содержать патрульные катера, дополнительные боеприпасы для систем HIMARS, артиллерийские боеприпасы калибра 155 и 105 миллиметров, запасные части и другое вооружение.

Содержание и объем пакета еще могут измениться, добавляет Reuters.

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С мая США не объявляли Украине пакетов помощи на сумму более 275 миллионов долларов из-за механизма PDA (Presidential Drawdown Authority), который позволяет передавать оружие с американских складов.

В рамках PDA последний раз помощь Украине выделяли ко Дню независимости – размер пакета составлял $125 млн.

Ранее советник по нацбезопасности президента США Джейк Салливан анонсировал "существенный пакет" военной помощи Украине, который должен быть готов к концу сентября.

Как известно, Белый дом сейчас имеет почти 6 миллиардов долларов в рамках механизма PDA. Эти средства могут "сгореть" с завершением финансового года в США менее чем за две недели, и Белый дом и Конгресс работают над решением этой проблемы.