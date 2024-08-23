AP: США объявят о новом пакете помощи Украине перед Днем независимости

Администрация президента США Джо Байдена объявит о выделении нового пакета военной помощи для Украины на сумму 125 миллионов долларов.

Об этом сообщает AP со ссылкой на американских чиновников, информирует "Европейская правда".

Американские официальные лица рассказали, что новый пакет помощи будет включать ракеты для систем противовоздушной обороны, боеприпасы для HIMARS, противотанковые комплексы Javelin и другие противотанковые ракеты, системы и оборудование для борьбы с беспилотниками и радиоэлектронной борьбы, 155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы, транспортные средства и другое оборудование.

Как указано, объявление о новом американском пакете может появиться уже в пятницу, 23 августа, накануне Дня независимости Украины.

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Оружие будет предоставляться со складов Пентагона и может быть доставлено быстрее.

Напомним, 29 июля США объявили о передаче Украине очередного пакета военной помощи на сумму 200 миллионов долларов.

Перед тем последний пакет военной помощи – на сумму 225 миллионов долларов – США объявляли 11 июля, в него вошла одна система ПВО Patriot.

Недавно в Пентагоне обнаружили ошибки в бухгалтерских расчетах, что позволило найти дополнительные $2 млрд для помощи Украине.