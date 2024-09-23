Шольц радуется победе однопартийцев на местных выборах

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал выдающимся результатом первое место своей Социал-демократической партии на земельных выборах в Бранденбурге.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

В воскресенье вечером Шольц по крайней мере кратко прокомментировал результат. "Замечательно, что мы победили", – сказал он в Нью-Йорке. И добавил: "Я чувствовал, что что-то происходит".

В коротком видео Politico он также сказал: "Замечательный результат, очень замечательный для СДПГ и для всех нас".

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Выборы в Бранденбурге могли иметь решающее значение для Шольца как кандидата в канцлеры на следующих федеральных выборах.

В частности, в Социал-демократической партии Германии Олафа Шольца начали звучать предложения исключить его из избирательного списка на национальных выборах в следующем году и заменить более популярным политиком.

Несмотря на это, Шольц прогнозирует, что приведет свою Социал-демократическую партию к победе на выборах в сентябре 2025-го.

В воскресенье восьмой раз подряд с 1990 года Социал-демократическая партия Германии победила на земельных выборах в Бранденбурге. Впрочем, ультраправая "Альтернатива для Германии" получила блокирующее меньшинство.