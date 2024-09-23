На юге Англии ожидают подтоплений после сильных ливней
Новости — Понедельник, 23 сентября 2024, 15:02 —
Жителей центра и юга Англии предупредили об угрозе подтоплений из-за сильных ливней, накрывших регион еще на выходных.
Об этом сообщает SkyNews, пишет "Европейская правда".
В некоторых районах Англии в ближайшее время может выпасть месячная норма осадков, в связи с чем возможны подтопления, сложные условия на дороге и перебои с движением общественного транспорта.
Для большей части Англии объявлен желтый уровень предупреждения, для отдельных районов – оранжевый.
Городок Воберн в Бедфордшире уже обновил исторический рекорд, который держался с 1980 года, с показателем 108,8 мм осадков.
Кое-где улицы в низинах, угодья и дворы местных жителей начало подтапливать еще в воскресенье. Люди заблаговременно построили защитные дамбы, что помогло уменьшить ущерб, однако местами вода зашла и в дома.
Полиция объявила, что знает о "многочисленных проблемах", созданных погодой, и попросила граждан звонить исключительно с серьезными случаями.
Напомним, на прошлой неделе от сильных ливней и вызванного ими серьезного наводнения пострадали ряд стран Центрально-Восточной Европы – Польша, Чехия, Австрия, Венгрия, Румыния. Жертвами стихии стали по меньшей мере 23 человека. Наводнения начались также на севере Италии.