На півдні Англії очікують підтоплень після сильних злив

Мешканців центру й півдня Англії попередили про загрозу підтоплень через сильні зливи, що накрили регіон ще вихідними.

Про це повідомляє SkyNews, пише "Європейська правда".

У деяких районах Англії найближчим часом може випасти місячна норма опадів, у зв’язку з чим можливі підтоплення, складні умови на дорозі та перебої з рухом громадського транспорту.

Для більшої частини Англії оголошено жовтий рівень попередження, для окремих районів – помаранчевий.

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Містечко Воберн у Бедфордширі вже оновило історичний рекорд, що тримався з 1980 року, з показником 108,8 мм опадів.

Подекуди вулиці у низинах, угіддя і двори місцевих мешканців почало підтоплювати ще у неділю. Люди завчасно спорудили захисні дамби, що допомогло зменшити шкоду, проте місцями вода зайшла і в будинки.

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Поліція оголосила, що знає про "численні проблеми", створені погодою, та попросила громадян телефонувати виключно із серйозними випадками.

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Нагадаємо, минулого тижня від сильних злив та спричиненої ними серйозної повені постраждали низка країн Центрально-Східної Європи – Польща, Чехія, Австрія, Угорщина, Румунія. Жертвами стихії стали щонайменше 23 людини. Повені почалися також на півночі Італії.