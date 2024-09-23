Разведка Британии подтвердила замедление россиян на Покровском направлении
Покровск остается главной целью российских войск, но Силы обороны Украины смогли замедлить продвижение РФ на этом направлении.
Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании по российско-украинской войне, пишет "Европейская правда".
Британские обозреватели отметили, что Россия с высокой вероятностью захватила Гродовку, что к востоку от Покровска, и Украинск, что к югу от города. Российские войска остаются примерно в 8 км от Покровска.
В то же время подкрепление украинских войск, городские районы и украинские оборонительные сооружения, вероятно, способствовали замедлению продвижения России на этом направлении за последнюю неделю, сказано в обзоре.
Тем временем в северо-восточной части Харьковской области российские войска продвинулись на запад от села Песчаное. Сейчас они занимают небольшой выступ в 3,5 км от реки Оскол.
Вполне вероятно, что российские войска ставят целью достичь восточного берега реки Оскол, чтобы использовать его как естественный оборонительный барьер и создать условия для будущих операций.
Еще в начале сентября британская разведка писала об ускорении продвижения россиян к Покровску.
Также разведка Британии утверждала, что увеличение в августе количества жертв среди военных РФ связано, среди прочего, с постоянным давлением на Покровской дуге.