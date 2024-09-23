Восьмой раз подряд с 1990 года Социал-демократическая партия Германии победила на земельных выборах в Бранденбурге.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Welt.

По данным земельной избирательной комиссии, партия премьер-министра Дитмара Войдке набрала 30,9%, что является даже лучшим результатом, чем в 2019 году.

Ультраправая "Альтернатива для Германии", которая долгое время лидировала в опросах и которая выступает за отмену военной поддержки Украины, получила 29,2% после подсчета всех голосов. "Альянс Сары Вагенкнехт", который впервые участвовала в выборах, занял третье место с 13,5%, тогда как ХДС получил лишь 12,1%, что является худшим результатом партии на земельных выборах в Бранденбурге.

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Зеленые, Левые, Свободные демократы и Свободные избиратели не смогли преодолеть пятипроцентный барьер и не получили ни одного прямого мандата, который помог бы им попасть в земельный парламент.

Зеленые получили лишь 4,1%. Политик Зеленых Мари Шеффер проиграла политику СДПГ Мани Шюле в округе Потсдам I, который считался перспективным для партии. Это означает, что продолжение земельной коалиции СДПГ, ХДС и Зеленых невозможно.

Согласно предварительным итоговым результатам, СДПГ и ХДС не будут иметь необходимого абсолютного большинства, им не хватает одного места. Возможным партнером СДПГ по коалиции может стать "Альянс Сары Вагенкнехт"; или трехпартийная коалиция из "Альянс Сары Вагенкнехт" и ХДС. Премьер-министр Войдке исключил возможность союза с "АдГ".

"АдГ" получила более трети мест и, таким образом, достигла блокирующего меньшинства в земельном парламенте. В земельном парламенте Потсдама есть 88 мест, подлежащих заполнению, "АдГ" имеет 30. Однако многие прямые мандаты все еще могут привести к перекрытию и компенсационным мандатам и, таким образом, к увеличению земельного парламента. Там есть максимум 110 мест.

Если "АдН" получит более трети мест, она сможет блокировать решения в парламенте земли, которые требуют большинства в две трети голосов, например, избрание конституционных судей. Три недели назад "АдГ" уже получила блокирующее меньшинство на земельных выборах в Тюрингии.

Напомним, в Тюрингии ультраправая "Альтернатива для Германии" получила 32,8% голосов и впервые в истории победила на земельных выборах. Ее ближайший соперник – консервативный Христианско-демократический союз (ХДС) – набрал лишь 23,6%.

В Саксонии незначительное преимущество получил ХДС с 31,9%, "АдГ" вторая с 30,6%. Кроме того, после уточнения результатов ультраправые потеряли меньшинство, которое могло бы блокировать образование коалиции без них.