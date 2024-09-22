Над Балтийским морем за два дня обнаружили шесть российских самолетов

В пятницу и субботу, 20 и 21 сентября, шесть российских самолетов были идентифицированы над регионом Балтийского моря.

Об этом сообщили Военно-воздушные силы Латвии в субботу вечером, передает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Российские самолеты не предоставили планов полета и не включили передатчики.

Размещенные в Латвии истребители НАТО Eurofighter совершили вылет, нарушители были предупреждены и сопровождены.

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Напомним, что Министерство обороны Латвии сообщило во вторник, что около 9 часов утра вблизи государственной границы Латвии с Беларусью был обнаружен неопознанный воздушный объект, который приблизился к границе и пересек ее на территории Краславского края. Для обследования района с базы в Лиелварде были подняты в воздух истребители патрульной миссии НАТО, которые никаких подозрительных объектов в воздушном пространстве Латвии не обнаружили.

Позже военные сообщили, что неопознанным "объектом" в небе Латгале, из-за которого подняли истребители НАТО, оказалась стая птиц.

Минобороны подчеркивает, что Национальные вооруженные силы вместе с союзниками по НАТО продолжают следить за ситуацией на восточной границе, и наблюдение за воздушным пространством после инцидента 7 сентября усилено.

Как сообщалось, 7 сентября в Гайгалавской волости Резекненского края упал российский беспилотник типа "Шахед". Национальные вооруженные силы следили за его приближением, но не приняли решение ни сбить беспилотник, ни поднять в воздух самолеты НАТО, что вызвало критику со стороны общественности.