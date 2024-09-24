В Британии выпала месячная норма осадков в течение суток, в Лондоне затопило футбольное поле

В течение 23 сентября в Великобритании местами за 24 часа выпала месячная норма осадков, вызвав наводнение, а в Лондоне вода размыла футбольное поле.

Об этом сообщает Euroтews, передает "Европейская правда".

Как известно, 23 сентября жителей центра и юга Англии предупредили об угрозе подтоплений из-за сильных ливней, накрывших регион еще в выходные.

Как отметило издание, в центральной и южной Англии выпало от 60 до 80 мм осадков.

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Сильные дожди затопили дороги, что привело к прекращению движения на некоторых железнодорожных линиях Лондона, а также вызвало многочисленные затопления домов.

Фото: AP

Сейчас синоптики прогнозируют, что в некоторых местах выпадет более 120 мм осадков, сообщило издание.

Лондонская пожарная бригада проинформировала, что получила около 350 вызовов, связанных с наводнением.

Спасатели освобождали людей из автомобилей, помогали с эвакуацией из домов и реагировали на затопление подземных станций, дорог, жилых домов и офисов.

В частности на стадионе Cherry Red Records, который принадлежит команде второй лиги английской футбольной лиги Уимблдон, сильные дожди привели к образованию воронки на поле. Вследствие этого был отменен матч, запланированный на вторник, 24 сентября.

Фото: AP

Напомним, на прошлой неделе от сильных ливней и вызванного ими серьезного наводнения пострадали ряд стран Центрально-Восточной Европы – Польша, Чехия, Австрия, Венгрия, Румыния. Жертвами стихии стали по меньшей мере 23 человека. Наводнения начались также на севере Италии.