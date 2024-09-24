В Британии выпала месячная норма осадков в течение суток, в Лондоне затопило футбольное поле
Новости — Вторник, 24 сентября 2024, 13:10 —
В течение 23 сентября в Великобритании местами за 24 часа выпала месячная норма осадков, вызвав наводнение, а в Лондоне вода размыла футбольное поле.
Об этом сообщает Euroтews, передает "Европейская правда".
Как известно, 23 сентября жителей центра и юга Англии предупредили об угрозе подтоплений из-за сильных ливней, накрывших регион еще в выходные.
Как отметило издание, в центральной и южной Англии выпало от 60 до 80 мм осадков.
Сильные дожди затопили дороги, что привело к прекращению движения на некоторых железнодорожных линиях Лондона, а также вызвало многочисленные затопления домов.
Сейчас синоптики прогнозируют, что в некоторых местах выпадет более 120 мм осадков, сообщило издание.
Лондонская пожарная бригада проинформировала, что получила около 350 вызовов, связанных с наводнением.
Спасатели освобождали людей из автомобилей, помогали с эвакуацией из домов и реагировали на затопление подземных станций, дорог, жилых домов и офисов.
В частности на стадионе Cherry Red Records, который принадлежит команде второй лиги английской футбольной лиги Уимблдон, сильные дожди привели к образованию воронки на поле. Вследствие этого был отменен матч, запланированный на вторник, 24 сентября.
Напомним, на прошлой неделе от сильных ливней и вызванного ими серьезного наводнения пострадали ряд стран Центрально-Восточной Европы – Польша, Чехия, Австрия, Венгрия, Румыния. Жертвами стихии стали по меньшей мере 23 человека. Наводнения начались также на севере Италии.