У Британії випала місячна норма опадів впродовж доби, у Лондоні затопило футбольне поле

Впродовж 23 вересня у Великій Британії подекуди за 24 години випала місячна норма опадів, спричинивши повінь, а у Лондоні вода розмила футбольне поле.

Про це повідомляє Euronews, передає "Європейська правда".

Як відомо, 23 вересня мешканців центру й півдня Англії попередили про загрозу підтоплень через сильні зливи, що накрили регіон ще вихідними.

Як зазначило видання, у центральній і південній Англії випало від 60 до 80 мм опадів.

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Сильні дощі затопили дороги, що призвело до припинення руху на деяких залізничних лініях Лондона, а також викликало численні затоплення будинків.

Фото: AP

Наразі синоптики прогнозують, що в деяких місцях випаде понад 120 мм опадів, повідомило видання.

Лондонська пожежна бригада проінформувала, що отримала близько 350 викликів, пов'язаних із повінню.

Рятувальники визволяли людей з автомобілів, допомагали з евакуацією з будинків та реагували на затоплення підземних станцій, доріг, житлових будинків та офісів.

Зокрема, на стадіоні Cherry Red Records, який належить команді другої ліги англійської футбольної ліги Вімблдон, сильні дощі призвели до утворення воронки на полі. Внаслідок цього було скасовано матч, запланований на вівторок, 24 вересня.

Фото: AP

Нагадаємо, минулого тижня від сильних злив та спричиненої ними серйозної повені постраждали низка країн Центрально-Східної Європи – Польща, Чехія, Австрія, Угорщина, Румунія. Жертвами стихії стали щонайменше 23 людини. Повені почалися також на півночі Італії.