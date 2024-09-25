Эрдоган: Наша солидарность с Россией продолжается, отношения расширяются

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал отношения своего государства с Россией многомерными и отметил, что они будут расширяться и в дальнейшем.

Об этом он сказал в интервью NBC News во вторник, пишет "Европейская правда".

Эрдогана критикуют за то, что он принял приглашение посетить встречу государств БРИКС в России в следующем месяце. Это свидетельствует об открытости Турции, члена НАТО, к блоку стран во главе с Бразилией, Россией, Индией, Китаем и Южной Африкой.

В интервью Эрдоган отметил, что отношения Турции с Россией "многомерные, политические, экономические, культурные, связанные с оборонной промышленностью".

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"Есть много измерений, аспектов, и наша солидарность, наше взаимодействие продолжается, и с каждым днем эти отношения расширяются в экономическом плане", – сказал турецкий президент.

Благосклонность Эрдогана к Москве выросла после многих лет напряженных отношений с США. Одна из линий разлома расширяется из-за кризиса в секторе Газы.

Турецкий лидер является одним из самых яростных критиков израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Во вторник, выступая на Генассамблее ООН, он крайне резко раскритиковал западные государства за неспособность занять позицию против Израиля, который, по его словам, "увековечил насилие" на Ближнем Востоке.

"Среди союзников по НАТО, к сожалению, есть много стран, которые стоят на стороне Израиля. Мы сейчас находимся здесь, в Соединенных Штатах, и Соединенные Штаты на самом деле являются одной из них", – сказал Эрдоган.

Позиция турецкого президента по Украине, России и Израилю освещает сложные и противоречивые альянсы, в которых будет вынужден ориентироваться следующий президент США. Впрочем, несмотря на свою критику Соединенных Штатов, Эрдоган настаивает на том, что он готов работать с тем, кто победит в Белом доме.

"Американская позиция вполне очевидна в глобальном масштабе, российская позиция вполне очевидна в глобальном масштабе. И мы собираемся продолжать наши отношения со всеми администрациями в тесном контакте", – сказал президент Турции.

В этом же интервью Эрдоган заявил, что Соединенные Штаты и другие государства НАТО не хотят видеть Украину членом Альянса, и Турция примет их позицию во внимание, когда будет принимать собственное решение по этому поводу.

Во вторник президент Владимир Зеленский заявил, что "обсудил реализацию "формулы мира" с Эрдоганом в Нью-Йорке.