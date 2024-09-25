Зеленский встретился с Эрдоганом и обсудил имплементацию "формулы мира"

Президент Владимир Зеленский обсудил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом дальнейшее развитие стратегического партнерства между странами и имплементацию "формулы мира".

Об этом сообщил украинский лидер, передает "Европейская правда".

Зеленский рассказал, что во время разговора лидеры сосредоточились на наращивании двусторонней торговли, инвестиций и экономического сотрудничества, а также участия турецких компаний в восстановлении Украины.

"Обсудили имплементацию "формулы мира" с особым акцентом на обеспечении свободы судоходства в Черном море и лидерской роли Турции в соответствующем пункте "формулы", – акцентировал президент.

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Зеленский пригласил Эрдогана посетить Украину.

Недавно Эрдоган заявил, что Крым должен вернуться в состав Украины в соответствии с нормами международного права.

Как известно, Зеленский на встрече с двухпартийной делегацией Конгресса США в Нью-Йорке говорил о ситуации на фронте и элементах "плана победы".

Также он заявил, что считает войну с Россией "ближе к концу", чем многие считают, и призвал союзников укреплять украинскую армию.