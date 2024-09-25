Эрдоган: США и другие члены НАТО не хотят членства Украины

Соединенные Штаты и другие государства НАТО не хотят видеть Украину членом Альянса и Турция примет их позицию во внимание, когда будет принимать собственное решение по этому поводу.

Об этом в интервью NBC News во вторник заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, пишет "Европейская правда".

Выступая в кулуарах Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, Эрдоган сказал, что США и другие члены Альянса "не хотят, чтобы Украина была государством-членом".

Он добавил, что вопрос членства Украины не является тем вопросом, с которым стоит спешить.

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"Когда мы принимаем решение, мы всегда принимаем во внимание позицию других стран-членов НАТО, мы обсуждаем эти возможные вопросы за столом переговоров и в соответствии с этим принимаем окончательное решение", – сказал турецкий президент.

Эрдоган отметил, что Турция будет "следить за развитием событий, за дискуссиями и в соответствии с этим примем окончательное решение".

"Это не те решения, которые нужно принимать в спешке", – подчеркнул турецкий лидер.

Его комментарии, вероятно, разочаруют президента Владимира Зеленского, который на этой неделе должен представить свой "план победы" в Белом доме, включающий требование членства Украины в НАТО.

В своем сообщении в Telegram поздно вечером во вторник Зеленский заявил, что "обсудил реализацию мирной формулы" с Эрдоганом.