Зеленский изложил Генассамблее ООН, какого "реального мира" хочет Украина

Президент Владимир Зеленский во время выступления на Генассамблее ООН в Нью-Йорке настаивал на справедливом мире в Украине в соответствии с его "формулой мира".

Об этом сообщает "Европейская правда".

Зеленский убеждал, что "формула мира" является лучшей возможностью для мира, а украинцы никогда не примут, что Украине может быть навязано колониальное прошлое вместо справедливого мира.

"Когда кто-то предлагает альтернативы, половинчатые планы урегулирования, так называемые "наборы принципов" – то не только игнорирует интересы и страдания украинцев, которые больше всего пострадали от войны, не только игнорирует реальность, но также дает Путину политическое пространство продолжать войну", – сказал глава государства.

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Он добавил, что его "формула мира" как глобальная инициатива существует уже два года.

"И, возможно, кто-то хочет Нобелевскую премию за их политическую биографию о "замороженном перемирии" вместо реального мира, и единственным вознаграждением от Путина в ответ будет больше страданий и катастроф", – сказал Зеленский.

В своей речи он изложил основные пункты того, каким он видит достижение мира.

"Мы должны восстановить ядерную безопасность, использование энергии как оружия должно прекратиться, мы должны гарантировать пищевую безопасность, мы должны вернуть домой всех наших захваченных солдат и гражданских, вероятно, депортированных в Россию. Мы должны соблюдать Устав ООН и гарантировать наше право, право Украины на территориальную целостность и суверенитет, так, как мы это делаем для каждого другого государства", – сказал Зеленский.

"Мы должны вывести российские оккупационные войска, что положит конец боевым действиям в Украине. Мы должны привлечь виновных в военных преступлениях к ответственности. Мы должны остановить экоцид... Мы не должны допустить второго или подобного этому российского вторжения. Мы должны четко дать понять: война закончилась. Это – "формула мира". Какая из ее частей может быть неприемлемой для любого, кто придерживается Устава ООН?" – добавил глава государства.

Зеленский также призвал международное сообщество давить на Россию и сдержать ее от обстрелов, которые создадут угрозу для украинской ядерной энергетики.

Перед этим в интервью американским СМИ Владимир Зеленский заявил, что считает войну с Россией "ближе к концу", чем многие считают.