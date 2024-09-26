Норвегия начала отказывать в защите определенным категориям украинцев

Норвегия уже отказала во временной защите нескольким украинцам, которые либо происходят из "безопасных" регионов, либо не проживали в Украине на момент вторжения России в 2022 году.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает NRK.

Правительство Норвегии объявило о ряде мер жесткой экономии как для украинцев, так и для беженцев из других стран.

Министр юстиции Эмилия Энгер Мель заявила, что Норвегия столкнулась с кризисом беженцев.

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"Мы должны вернуться к конкретным мерам. Но нет сомнений, что может быть усиление (экономии)", – заявила Мель.

Весной правительство объявило об ужесточении мер в отношении беженцев из Украины, в частности из-за того, что так много из них прибыли в Норвегию с начала войны в феврале 2022 года.

"У нас более 80 тысяч украинцев в Норвегии. Это больше чем во всей провинции Финнмарк. Мы должны принять меры, которые позволят нам предоставить защиту тем, кто в ней больше всего нуждается", – сказала она.

Нескольким украинским беженцам уже было отказано в предоставлении убежища, подтвердила Мель в интервью NRK.

При этом никого пока не высылают принудительно. Нескольким не предоставляют места жительства

В мае стало известно, что правительство ввело индивидуальный подход к рассмотрению заявлений от украинцев.

Это касалось, в частности, украинцев, которые не были на родине, когда началась война.

Тогда главное правило коллективной защиты для всех украинцев, которое было введено в начале войны, перестало действовать.

Это означает, что те, кто не соответствует требованиям коллективной защиты, не получат вид на жительство.

Это касается, в частности, тех, кто имеет двойное гражданство или проживал в другой стране до приезда сюда.

Но также и те, кто приехал из региона, который, по мнению норвежских властей, является безопасным, могут получить отказ в предоставлении разрешения. В начале сентября был расширен список регионов, которые считают безопасными: Львов и Львовская область, Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Тернопольская, Ровенская области.

"Это собственная оценка миграционного ведомства, но я думаю, что она правильная в той ситуации, в которой мы сейчас находимся. Украина имеет фронт в войне, жестокой и ужасной, но есть также части страны, где военные действия происходят не так часто", – отметила Мель.

Украинцы из других областей все еще имеют право на коллективную защиту. Но Мель не ответила, будет ли это правило действовать в следующем году.

"Мы все время говорили, что это временная защита для украинцев. Сейчас она продолжается, потому что война все еще продолжается", – сказала она.

Напомним, с 1 июля беженцам из Украины, которые имеют навыки и опыт работы водителя, упростили трудоустройство водителями автобусов в Норвегии.

Ранее в этом году правительство Норвегии объявило о разработке онлайн-курсов по изучению норвежского языка, призванных облегчить интеграцию украинцев и других новоприбывших иностранцев.